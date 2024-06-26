Temmuz ayıyla birlikte birçok önemli değişiklik vatandaşların gündemine geliyor. Memur ve emeklilere yapılacak zamlar, 65 yaş ve engelli aylıkları ile sosyal yardımlar, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) yenilikler, kira artışları ve vergi düzenlemeleri gibi konular milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI AÇIKLANACAK

16 milyondan fazla emekli ve 4 milyondan fazla memur için maaş artış süreci hızla yaklaşıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek.

Bu veriler ışığında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurların yeni maaşları belirlenecek.

Enflasyon beklentilerine göre, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı dahil yüzde 20 civarında bir artış öngörülüyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise zam oranının yüzde 25 ila yüzde 26 arasında olması bekleniyor.

65 YAŞ, ENGELLİ AYLIKLARI VE SOSYAL YARDIMLAR

Temmuz ayında sosyal yardımlar ve maaşlarda önemli değişiklikler olacak. 65 yaş aylığı, engelli aylıkları ve sosyal yardımlar güncellenecek.

Ocak-Temmuz 2024 döneminde ödenen aylık engel oranına göre, yüzde 40-69 arasında olanlar için 2.797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlar için 4.196,70 lira, 18 yaş altı engellilerin yakınlarına ise 2.797,81 lira ödeme yapılıyor. Yüzde 20'lik zam sonrasında bu ödemelerin sırasıyla 3.358 TL, 5.037 TL ve 3.358 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Ocak 2024'te yüzde 49,25 oranında artırılan 65 yaş aylığı ise Temmuz ayında 4.206 lira olacak. Bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere sağlanan 7.608 liralık evde bakım desteği, Temmuz zammı sonrası 9.130 lira olacak.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de artışlar yaşanacak: Okul öncesi çocuklar için yüzde 20'lik artışla 4.336 lira, ilköğretimde okuyan çocuklar için 6.505 lira olacak.

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için ödeme miktarı 4.336 lira, kurum bakımından ayrılan gençler için ise 3.469 liraya yükselecek.

BES’TE KISMİ ÖDEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

1 Temmuz'dan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme dönemi resmen başlıyor. Katılımcılar, BES hesaplarında biriken tutarları, devlet katkısı dahil olmak üzere evlilik, konut alımı veya doğal afet gibi durumlar için başvuruda bulunarak çekebilecekler.

Bu sayede katılımcılar, sistemden çıkmadan önemli yaşam ihtiyaçları için çözüm bulabilecek ve birikimlerinden vazgeçmeden tasarruflarını sürdürebilecekler. Ayrıca birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilme imkanı tanınmış olacak.

KİRA ZAM SINIRI KALDIRILIYOR

1 Temmuz 2024 itibariyle kira zamlarında uygulanan yüzde 25'lik tavan artış oranı sona erecek. Bundan sonra kira artışları, 12 aylık TÜFE oranına göre yeniden belirlenecek.

Mayıs ayı enflasyon verilerine göre Haziran ayı zam oranı yüzde 62,51 olarak gerçekleşmişti. Bu doğrultuda Temmuz ayında yapılacak ilk zamların yüzde 60 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

VERGİ DÜZENLEMELERİ GELİYOR

Son günlerde en çok tartışılan konulardan biri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketi oldu. Yeni vergi paketinin Temmuz ayına kadar yasalaşması ve birçok maddesinin yürürlüğe girmesi bekleniyor. Pakette, ÖTV ve diğer vergi kalemlerinde artışlar ile yeniden düzenlemeler olacak.