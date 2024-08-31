Yozgat’ta ev hanımları sıcak havaları fırsata çevirerek kışlık yiyecek hazırlıklarına devam ediyor.

Yozgat’ta yaşayan kadınlar patlıcan, kabak, fasulye, elma, biber gibi birçok ürünü kış için tüketime hazır hale getiriyor. Ev hanımları, kış boyunca ailelerinin sofralarını zenginleştirecek çeşitli lezzetleri hazırlamak üzere kolları sıvadı.

Ev hanımları, bu dönemde en çok tercih ettikleri geleneksel hazırlıkların başında kışlık konserveler, salçalar, pekmezler ve erişteler gibi yiyecekleri özenle hazırlıyor. Yozgat’ın zengin mutfak kültürünün bir parçası olan bu yiyecekler, sadece aile bireylerinin sağlıklı ve lezzetli beslenmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bir kültürün yaşatılmasına da katkıda bulunuyor.

Ev hanımları, kış boyunca dayanıklı ve besleyici gıdalar hazırlamak için günlerini mutfakta geçiriyorlar. Yılların birikimini ve tecrübesini kullanarak, meyve ve sebzeleri konserveleyerek, domatesleri salçaya dönüştürerek ve doğal pekmezler hazırlayarak, kışın sofraların daha da zenginleşmesini sağlıyorlar. Ayrıca, ev yapımı erişteler, kışın sıcak ve doyurucu yemeklerin temel malzemesi olarak mutfaklarda yerini alıyor.

Ürünleri kurutarak ya da salamura yöntemiyle muhafaza ettiklerini anlatan ev hanımları, "Böylece kış boyunca bozulmadan tüketebiliyoruz” dedi.