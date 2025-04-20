Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, milyonlarca aboneyi kapsayan sayaç dönüşüm süreci resmen başladı.

"Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği" kapsamında, 2014-2019 yılları arasında üretilmiş olan doğal gaz sayaçlarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar değiştirilmesi zorunlu hale getirildi. Yönetmelik, sayaçların zamanla kaybettiği ölçüm hassasiyetinin önüne geçmeyi ve enerji faturalarında adil tüketim tespitini sağlamayı amaçlıyor.

Vatandaşların, eski sayaçların değiştirilmesi için bağlı bulundukları ilçe belediyelerine ya da doğal gaz dağıtım şirketlerine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruların ardından yetkili ekiplerce sayaçlar sökülerek denetime tabi tutulacak. Uygun bulunmayan sayaçlar, ücretsiz olarak yeni nesil akıllı sayaçlarla değiştirilecek.

Yetkililer, ilgili yıllar arasında üretilmiş sayaçlara sahip kullanıcıların sürecin sonunda mağduriyet yaşamamaları adına, 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde kullanıcılar, 10 bin TL’ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Sayaç değişimi işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.