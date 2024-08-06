Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşanan ve Türkiye'nin gündemini sarsan Savcı Mücahit Şamil Koca olayı, hem hukuki hem de toplumsal anlamda büyük ilgi gördü. Olayın detayları ve Savcı Koca'nın açıklamaları haberimizde…

SAVCI MÜCAHİT ŞAMİL KOCA OLAYI NEDİR?

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir restoranda meydana gelen olay, Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca'nın ismiyle geniş yankı uyandırdı. Olay, savcının restorana yemek yemek amacıyla gitmesi ve burada yaşadığı sorunlar sonucu çıkan tartışma ve kavga ile ilişkilidir.

Savcı Mücahit Şamil Koca, bir akşam saatlerinde tavsiye üzerine gittiği restoranda yemek siparişi vermek istedi. Ancak restoran çalışanları, sipariş süresi hakkında net bilgi veremedi. Önceleri siparişin 20 dakika süreceği, ardından ise 30 dakika süreceği bilgisi verildi. Sürenin sürekli değişmesi üzerine savcı, restoranın sahibiyle tartışmaya başladı. Savcı, kimliğini açıklayarak sorununu dile getirdi ve ortam gerildi. Restoran sahibi, savcının kimliğine küçümseyici bir tavır takındı ve tartışma büyüdü.

Savcı Koca, ortamın gerilmesinin ardından dışarı çıkmayı tercih etti. Ancak dışarıda da tartışma devam etti ve restoran çalışanlarından biri savcıya fiziksel saldırıda bulundu. Bu arbede sırasında savcının 9 aylık çocuğu da yere düşerek yaralandı.

SAVCI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Savcı Mücahit Şamil Koca, medyada çıkan haberlerin yanlış olduğunu belirtti. Basında, savcının restoranın boş yer bulunmaması nedeniyle 15 kişiyi gözaltına aldırdığı iddialarına karşı çıkarak, bu bilgilerin çarpıtıldığını ifade etti. Savcı, olayın aslında bir tartışma sonucu yaşandığını ve kendisinin de şiddete uğradığını vurguladı. Ayrıca, restoran çalışanları tarafından hakaret edildiğini ve çocuğunun yaralandığını söyledi.

Savcı Koca, yaşanan olayın medyada yanlış yansıtıldığını ve bu durumun kendisini şok ettiğini dile getirdi. Basında çıkan haberlerin yanı sıra, olayın basın tarafından yanlış bir şekilde yayımlandığını ve kendisinin herhangi bir gözaltı talimatı vermediğini belirtti.

Olayın ardından 15 kişi gözaltına alındı ve bunlardan biri tutuklandı. Savcı Koca, olayın ardından geniş bir medya ilgisiyle karşılaştı ve olayın detayları kamuoyuna açıklandı. Medyada çıkan haberlerin ve yorumların ardından, savcı olayın çarpıtıldığını ve kendisinin mağdur durumda olduğunu ifade etti.