Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği programda, yarışmacılara Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş meydanlarında yaşanan önemli bir tarihi olayla ilgili sorular yöneltildi.

Bu bölümde dikkat çeken soru ise, "Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir?" oldu. Bu sorunun dört seçenekli cevabı şu şekildeydi:

A) Murat Hüdavendigar

B) Fatih Sultan Mehmed

C) Yıldırım Bayezid

D) Kanuni Sultan Süleyman

Bu tarihi sorunun doğru cevabı ise "A) Murat Hüdavendigar" olarak belirlendi. Murat Hüdavendigar, 1389 yılında Kosova Meydan Muharebesi sırasında hayatını kaybetmiş olan Osmanlı padişahıdır ve bu özelliğiyle Osmanlı İmparatorluğu tarihinde savaş meydanında şehit düşen tek padişah olarak bilinmektedir.

Yarışmanın bu bölümü, tarih meraklıları ve izleyiciler için hem bilgilendirici hem de heyecan verici anlarla dolu oldu. Programın yeni sezonu, izleyicilere her hafta zengin içerikler sunmaya devam edecek.