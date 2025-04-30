Radyo ve televizyonculuktan gazeteciliğe, sivil toplum örgütlerinden dijital yayıncılığa uzanan kariyeriyle öne çıkan Candemir, özellikle kadın ve eğitim konularına yönelik duyarlılığıyla tanınıyor.

MEDYA KARİYERİ: TELEVİZYONDAN YAZILI BASINA

2002 yılında Niğde Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü’nden mezun olan Gülsen Candemir, medya sektörüne İzmir TV’de adım attı. Burada üç yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunarak televizyonculuk deneyimi kazandı. Televizyonun ardından yazılı basına yönelen Candemir, BirGün Gazetesi’nin İzmir temsilciliğini yedi yıl boyunca yürüttü. Muhabirlik ve editörlük görevleriyle İzmir kamuoyunu ilgilendiren pek çok haberde imzası yer aldı.

DİJİTAL MEDYA VE ALTERNATİF YAYINCILIK ÇALIŞMALARI

Geleneksel basının yanı sıra dijital platformlarda da aktif olan Candemir, Kadın Gazetesi Kazete ve Özgürüz.org gibi yayın organlarında haber içerikleri üretti. Özellikle kadın hakları ve toplumsal meseleler üzerine yoğunlaşan çalışmalarıyla geniş bir okur kitlesine ulaştı.

SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ VE DERNEK ÇALIŞMALARI

Gazeteciliğin yanı sıra sivil toplum alanında da çeşitli görevler üstlenen Gülsen Candemir, Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İzmir Şubesi’nde şube başkanlığı yaptı. Bu görev kapsamında öğrenci ve veli haklarına yönelik projelerde aktif rol aldı, eğitimle ilgili düzenlenen seminer ve atölyelere katkı sundu.

GÜNCEL ÇALIŞMALARI

Günümüzde İz Gazete’de köşe yazıları kaleme alan ve röportajlar hazırlayan Candemir, medya ve iletişim alanındaki birikimini yazılı içeriklere yansıtmaya devam ediyor. Mesleki deneyimi, haber dilindeki akıcılığı ve toplumsal konulara gösterdiği duyarlılıkla hem gazetecilikte hem de sivil toplum alanındaki çalışmalarında adından söz ettiriyor.