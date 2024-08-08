Satranç dünyası, son dönemde şok edici bir skandalla sarsılıyor. Ünlü satranç oyuncusu Amina Abakarova, rakibini cıva ile zehirlemekle suçlanıyor. Bu olayın detayları ve son gelişmeler haberimizde.

AMİNA ABAKAROVA KİMDİR?

Amina Abakarova, Rusya’dan 40 yaşında bir satranç oyuncusu. Son dönemde, 30 yaşındaki rakibi Umayganat Osmanova'ya karşı oynarken gündeme gelen ciddi iddialarla dikkatleri üzerine çekti.

İddialara göre, Abakarova turnuva öncesinde rakibini cıva ile zehirlemeye çalıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, bu iddiaların ardından Abakarova hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. CCTV görüntülerinde, Abakarova'nın geçen Cuma günü rakibi Osmanova’nın oyun tahtasına ve taşlardan birine termometreden cıva koyduğu görülüyor. Aynı gün gerçekleşen satranç turnuvasında Osmanova’nın durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın yaşandığı Dağıstan bölgesindeki satranç turnuvasında çekilen görüntüler, Çarşamba günü Telegram’da yayımlandı. Görüntülerin yayımlanmasının ardından Rusya Satranç Federasyonu, Abakarova’nın geçici olarak diskalifiye edildiğini ve yasal sürecin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Abakarova, Rus medyasına verdiği demeçte, bu eyleminin "kişisel bir husumet sonucu ani bir karar" olduğunu iddia ederek, olayın satrançla ya da turnuvayla ilgisi olmadığını savundu.

Eğer suçlu bulunursa, Abakarova’nın ömür boyu satrançtan men edilmesi gündemde. Ayrıca, sağlığa hafif zarar verme suçlamasıyla dört aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Cıva, çok küçük miktarlarda bile etkili olan bir sinir sistemi toksini olup, merkezi sinir sistemi ve böbreklerde ciddi hasara neden olabilir.