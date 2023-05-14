Ortaöğretimde okuyan 8’inci sınıf öğrencilerinin liseye geçiş dönemi için basamak olan ve 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacak LGS sınavı hazırlıkları sürüyor.

Süre yaklaştıkça yardımcı kaynak ve deneme sınavları satan kitapçılarda LGS mesaisi devam ediyor. Yozgat’ta LGS sınavına yönelik test kitabı ve deneme setleri satan kitapçı esnafı, sınava girecek öğrencilerin sınav günü yaklaştıkça kaynak kitaplara ilgi gösterdiğini söyledi.

Sınava girecek öğrencilerin maddiyat nedeniyle kampanyalı kitaplara ilgi gösterdiklerini belirten kırtasiye esnafı, “Sınav zamanı yaklaştıkça kitap satış yoğunluğu birinci döneme göre artışta. Öğrenciler başarılı olmak için kitaplara ilgi gösteriyorlar. Daha çok orta zorlukta olan kitapları tercih ediyorlar. Zor seviyedeki kitaplar kendilerini moral olarak bozabiliyor” dediler. Haber Merkezi