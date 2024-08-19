Milli Emlak, o illerde toplam 19 Hazine arazisini satışa sundu.

Milli Emlak, Manisa ve Denizli illerinde toplam 19 Hazine arazisini satışa sundu.

Satışlar, açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ve bu kapsamda Manisa'da 15, Denizli'de ise 4 arazi yer alacak. Fiyatlar 17 bin TL’den başlayarak değişkenlik gösterecek. İhaleler 28 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Manisa'da 15, Denizli'de ise 4 adet arsa ve arazi satışa sunulacak. Arazilerin fiyatları 17 bin TL’den başlayarak büyüklüklerine göre değişiklik gösterecek. İhaleler 28 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek ve satışlarda taksit imkanı da sağlanacak.

Manisa’da, Milli Emlak tarafından satışa sunulan 15 gayrimenkul, arsa, tarla ve ham toprak niteliğinde olup, açık teklif usulü ile 28 Ağustos 2024 saat 09:00’da ihale edilecek. Şehzadeler, Saruhanlı ve Yunusemre bölgelerinde bulunan arazilerin büyüklükleri 159 metrekareden 62 bin 124 metrekareye kadar değişirken, teminat bedelleri 3 bin 400 TL ile 800 bin TL arasında, fiyatları ise 17 bin TL ile 4 milyon TL arasında değişiyor. Satışlarda taksit imkanı da mevcut.

Denizli’de ise Bekilli Milli Emlak Şefliği, 4 arsayı 28 Ağustos 2024 saat 10:30’da açık teklif usulü ile satışa çıkarıyor. Bekilli Yahyalar Mahallesi’nde bulunan her bir arsanın büyüklüğü 3 bin metrekare olup, geçici teminat bedeli 105 bin TL, fiyatı ise 1 milyon 50 bin TL olarak belirlenmiş. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim ve taksit seçeneği sunuluyor.

Arsa almayı düşünen yatırımcılar için bu fırsat kaçırılmaması gereken bir seçenek olarak öne çıkıyor.