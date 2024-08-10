Yozgat Merkez’e bağlı Darıcı köyünde 28 yıl önce vefat eden Veli Başpınarʼın oğlu Aslan Başpınar, babasının hatırasını yad etmek için heykelini yaparak evlerinin bahçesine yerleştirildi.

2003 yılında yapılan heykel görenlerin dikkatini çekiyor. Bahçesine olan düşkünlüğü, çalışkanlığı ve üretkenliği ile köyünde bilinen Veli Başpınar, 1996 yılında 63 yaşında iken vefat etti.

Heykeltıraş Aslan Başpınar da, çalışkan, vefakar ve üretmek için hiçbir emeğini esirgemeyen babasının hatırasını yad etmek için babası Veli Başpınarʼın elinde küreğiyle heykelini yaptı.

2003 yılında heykeli baba ocağının bahçesine diken Aslan Başpınar, babasının anılarını yaşatmak istedi. Bahçe işlerini babalarının gölgesi altında yürüten aile bireyleri de babalarının çok sevdiği bahçesine gözleri gibi bakıyorlar.

Heykelin yanında çalışan bir yandan da dinlenen aile üyeleri, bakım ve temizliğini de sık sık yapıyor.

Köyden geçen vatandaşlar da Veli Başpınar’ın heykeline hayret ve şaşkınlıkla bakıyor.