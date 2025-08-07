Sarp Yalçınkaya, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır. Soruşturma sürecinde etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde iki kez ifade verdiği, çeşitli iddialarla ilgili bilgi sunduğu kamuoyuna yansımıştır. Bu durum, hem kendisinin hem de TECO Petrol’ün ismini tekrar gündeme taşımıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren iş insanı Sarp Yalçınkaya, İstanbul genelinden, müteahhitlerden ve kaçak bina sahiplerinden rüşvet alınarak toplanan paraların sanki hafriyat, döküm işinden kazanılmış gibi faturalandırılıp, hediye paketleri halinde özel jetle Ekrem İmamoğlu'nun yurt dışında bildirdiği adreslere teslim edildiğini öne sürdü.

Sarp Yalçınkaya Kimdir?

Sarp Yalçınkaya, Türkiye’nin önemli akaryakıt şirketlerinden biri olan TECO Petrolcülük A.Ş.’nin kurucusu ve sahibidir. İş dünyasında özellikle İzmir ve Ege Bölgesi merkezli faaliyetleriyle tanınan bir iş insanıdır. Son dönemlerde adını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanması ile duyurmuştur. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade verdiği bilgisi basına yansımıştır.

Sarp Yalçınkaya Aslen Nereli?

Sarp Yalçınkaya, Kırşehir’in Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu köyü nüfusuna kayıtlıdır. Yani aslen Kırşehirlidir. Yalçınkaya Ailesi, memleketine olan bağlılığı ve ticari faaliyetlerini ülke geneline yaymasıyla da tanınmaktadır.

Sarp Yalçınkaya’nın Babası Kimdir?

Sarp Yalçınkaya’nın babası, Mustafa Yalçınkaya’dır. Yalçınkaya Ailesi, Türkiye’de akaryakıt sektörüne 1997 yılında kurdukları Yalçınkaya Petrol firmasıyla adım atmıştır. Bu firma başlangıçta toptan akaryakıt satışı, nakliye ve istasyon işletmeciliği alanlarında faaliyet göstermiştir. Aile, sektördeki tecrübesi ve hizmet kalitesiyle adını kısa sürede duyurmuştur.

TECO Petrol Ne Zaman Kuruldu?

TECO Petrolcülük A.Ş., 26 Şubat 2009 tarihinde kurulmuştur. Kurucu Sarp Yalçınkaya, ailesinden aldığı ticari deneyim ve sermaye birikimiyle, bu şirketi yüzde 100 yerli sermayeyle faaliyete geçirmiştir. Kuruluş yeri İzmir olan TECO, özellikle Ege Bölgesi merkezli büyüme stratejisi izlemiş, kısa sürede ulusal bir aktör hâline gelmiştir.

TECO Petrol'ün Kaç İstasyonu Var?

TECO, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 369 akaryakıt istasyonuna sahiptir. Bu sayı ile sektörün önde gelen oyuncularından biri hâline gelen şirket, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesiyle bilinir.

Sarp Yalçınkaya Serveti

Şirketin en dikkat çekici yatırımlarından biri, Aliağa’da bulunan 28 bin metrekarelik deniz bağlantılı depolama ve dolum tesisidir. Bu tesis, lojistik avantajı ve yüksek kapasiteli altyapısıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca TECO, 2023 yılı itibarıyla Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesi olan Fortuna 500'de 137. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Sarp Yalçınkaya'nın serveti yüzlü milyon dolarlar mertebesinde olduğu tahmin ediliyor.

Sarp Yalçınkaya Neden Gündeme Geldi?

Sarp Yalçınkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır. Soruşturma sürecinde etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde iki kez ifade verdiği, çeşitli iddialarla ilgili bilgi sunduğu kamuoyuna yansımıştır. Bu durum, hem kendisinin hem de TECO Petrol’ün ismini tekrar gündeme taşımıştır.

Sarp Yalçınkaya, Kırşehirli bir iş insanı olarak kurduğu TECO Petrol ile Türkiye akaryakıt sektöründe önemli bir konum elde etmiştir. Babası Mustafa Yalçınkaya'nın kurduğu temeller üzerine kendi markasını oluşturan Yalçınkaya, hem iş dünyasında hem de son dönemlerde kamuoyunda dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Hakkındaki adli süreç devam ederken, sahip olduğu şirketin başarısı ve yatırımları da sektör bazında yakından takip edilmektedir.