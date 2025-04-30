Ünlü sanatçının annesinin vefatı, sosyal medyada büyük üzüntüyle karşılandı.

TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

1969 yılında dünyaya gelen Tayfun Duygulu, müzisyen, besteci ve söz yazarı kimliğiyle tanınıyor. Sanat hayatına 1988 yılında, henüz 19 yaşındayken Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksafon çalarak adım atan Duygulu, 1991 yılında yayınlanan “Hadi Yine İyisin” adlı şarkısıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Şarkının klip yönetmenliğini Barış Manço üstlendi.

Müzik eğitimine viyolonsel ve piyano çalarak başlayan Duygulu, üniversite döneminde klarnet üzerine yoğunlaştı. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun olan sanatçı, klasik müzik eğitimiyle altyapısını sağlamlaştırdı.

Söz ve müziği kendisine ait olan, merhum sanatçı Kerim Tekin tarafından seslendirilen “Kar Beyazdır Ölüm” adlı eser başta olmak üzere birçok başarılı projeye imza atan Duygulu, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli ödüller kazanmıştır.