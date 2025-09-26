Güllü, gerçek adıyla Gül Tut.

15 Ekim 1973'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğdu.

Roman asıllı Türk fantezi müziği şarkıcısıdır.

Genç Yaşta Kariyer

Küçük yaşlarda düğün salonlarında ve gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlayarak müzik kariyerine adım atmıştır.

Şarkılarıyla Ün Kazandı

1990'lı yıllarda özellikle Roman havalarıyla tanınmış ve "Balıkesir Bandırma" gibi hit şarkılarla ün kazanmıştır.

Özel Hayatıyla Gündeme Geldi

Ayrıca özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiş, evlilik ve boşanma dönemleri olmuştur.

Uzun yıllar kilolarıyla mücadele etmiş, 2017'de tüp mide ameliyatı yapmış ve önemli kilo vermiştir.

İki çocuk annesidir.

Neden Öldü

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, hayatını kaybetti. Acı haberi, oğlu sosyal medya hesabından duyurdu:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun" dedi.