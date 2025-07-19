30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman'ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfalı.

Doktor olan babası Adana'ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi.

Kariyer Değişikliği

İlk ve orta eğitimini Adana'da tamamladı, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı.

1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak sevdiği iş olan müziği yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

Ün Kazandı

2008 yılında ‘Ferman Zamanı’ isimli albümünü, 2011 yılında ‘Saygılarımla’ adlı albümünü çıkardı. 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ün kazandı.

Aile Hayatı

Şarkıcı, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikâh masasına oturdu. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.