Yaklaşık 1,5 yıldır tehdit ve tacize maruz kaldığını belirten şarkıcı Derya Uluğ, İzmir konserinde uzaklaştırma kararına rağmen takıntılı kişiyle karşı karşıya geldiğini açıkladı. Uluğ, "Bu şahıs sahneye kadar yaklaşabildi. Korku içinde konseri tamamladım" dedi.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır kendisini ve sevgilisi Asil Gök’ü tehdit ve taciz eden bir kişinin tüm yasal önlemlere rağmen İzmir’deki konserine geldiğini duyurdu.

Söz konusu şahıs hakkında uzaklaştırma kararı, denetimli serbestlik ve elektronik kelepçe bulunduğunu belirten Uluğ, buna rağmen sahne sırasında takıntılı kişiyle burun buruna geldiğini ifade etti. "Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım" diyen sanatçı, yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı.

Konser sırasında izleyicilerin huzurunu bozmamak için sakin kalmaya çalıştığını aktaran Uluğ, “Elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, yaptığı şikâyetlerin ardından şahıs hakkında verilen hapis cezasının onanmak üzere olduğunu ancak buna rağmen konser alanına girebilmesinin kendilerini ciddi şekilde tedirgin ettiğini vurguladı. Uluğ’un açıklamaları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.