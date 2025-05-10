Ankara doğumlu şarkıcı ve oyuncu Begüm Polat, hem müzik hem de sahne sanatları alanındaki çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor. 1995 yılında dünyaya gelen Polat, müziğe olan ilgisini henüz ilkokul yıllarında keşfetti. İlkokul sıralarındayken solo dans ve müzik performanslarıyla öne çıkan Polat, Ankara genelindeki ses yarışmalarında birincilik elde ederek müzik yolculuğuna erken yaşta adım attı.

Lise eğitimini Ankara İnönü Anadolu Lisesi’nde tamamlayan sanatçı, bu süreçte de çok sayıda ses yarışmasına katıldı. Gençlik korosuna seçilerek ses eğitimini profesyonel düzeye taşıyan Polat, 2011-2013 yılları arasında Çok Sesli Gençlik Korosu'nda yer aldı ve TRT sanatçısı Feruzan Esmergül'den şan ve nota dersleri aldı.

Konservatuvar sınavlarında da başarı gösteren Polat, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü’nü ikinci, Bilkent Üniversitesi Opera Şan Bölümü’nü ise tam burslu birincilikle kazandı. Ancak tercih hakkını Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden yana kullanarak müzik eğitimini TRT bünyesinde sürdürdü. Üniversite eğitimini "Yüksek Onur Öğrencisi" olarak tamamladı.

Müzik kariyerini TRT Ankara Radyosu bünyesindeki korolarda sürdüren Polat, burada birçok önemli müzik insanından eğitim aldı. 2013-2015 yılları arasında ise medya sektörüne adım attı. Aldığı spikerlik ve sunuculuk eğitimi ile çeşitli radyo ve televizyonlarda görev yaptı.

Begüm Polat’ın oyunculuk kariyeri ise 2018 yılında vizyona giren Koyver Gitsin adlı sinema filmiyle başladı. Filmde başrol karakteri “Halime”yi canlandıran sanatçı, aynı zamanda film müziği olan Tombalacık Halimem türküsünü de seslendirdi. Bu çalışma, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlandı ve kliplendirildi.

Müzik ve oyunculuğu bir arada yürüten Begüm Polat, kariyerine hem sahnede hem ekranda aktif olarak devam ediyor.