Başlayan çalışmalar hakkında Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, açıklamada bulundu.

Sarıkaya’yı daha da modernleştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Açıkel, ayrıca vatandaşların daha konforlu yollar kullanması için çalıştıklarını anlattı.

Başkan Açıkel açıklamasında, “Şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik Merkezi ve yeni şehir meydanı yanında beton asfalt yapımına başladık. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollar kullanması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerini dikkate alıyor ve çalışmalarımızı o şekilde yürütüyoruz. Ekiplerimiz de canla başla çalışıyor. Şehrimizin çehresini modernleştirmek için kentimiz genelindeki tüm yollarımızı yeniliyoruz. Söz verdiğimiz gibi çok çalışacak, gönülleri kazanacağız” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan