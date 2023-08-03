Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yüzüncü Yıl Meydanı’nın son halini paylaştı.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel Yüzüncü Yıl Meydanı’nın son halini, “Yüzüncü Yıl Meydanımız, yeni işyerlerimiz ve yenilenen yüzüyle Hacı Hasan Bor Parkı” notuyla paylaştı.

Paylaşılan Yüzüncü Yıl Meydanı’nın son halinden memnun olan vatandaşlar, yeni meydanın keyfini çıkardılar.

Yüzüncü Yıl Meydan’ında yapılan yeniliklerden memnun olan vatandaşlar, meydanı doldurarak yaz aylarının keyfini çıkardılar.

Meydanın keyfini çıkaran bir vatandaş, Yüzüncü Yıl Meydan’ında yapılan yeni işyerleri ve yenilenen yüzüyle Hacı Hasan Bor Parkı’nın Sarıkaya’ya çok yakıştığını söyledi. Melike Aslı Arslan