Çalışmalar kapsamında 15 bin metrekare parke taşı ve 6 bin metre bordür döşenecek.

Modern ve Konforlu Yollar

Sarıkaya’da yollar ve kaldırımlar modern bir görünüme kavuşuyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında, farklı renk ve desenlerde toplam 15 bin metrekare parke taşı döşenecek.

Bölgede yaşayanların güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği kaldırımlar da yenileniyor. Projede 75x30x15 cm boyutlarındaki pahlı beton bordürlerden 6 bin metre döşenmesi planlanıyor.

Çalışmalar 300 Günde Tamamlanacak

Yapım işinin Sarıkaya ilçesi sınırları içinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalara, sözleşmenin imzalanmasını takiben 5 gün içinde başlanacak ve yer tesliminden itibaren 300 gün içerisinde tamamlanacak.

İhale Süreci

Proje için ihale, Kamu İhale Kanunu kapsamında elektronik ortamda EKAP üzerinden gerçekleştirilecek. Teklifler sadece e-imza ile sunulabilecek ve ihaleye katılacak firmalar arasında ekonomik açıdan en avantajlı olan belirlenecek. İhale ve detaylı bilgiye EKAP üzerinden ulaşmak mümkün.