İlçeye bağlı Selimli köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapılması planlanan köy yolunda Kaymakam Ahmet Nuri Demir incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demir’e İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, Özel İdare Müdürü Adnan Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri Adem Ateş ve Gökhan Hütüt eşlik etti.

Konu ile ilgili kaymakamlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Sayın Ahmet Nuri Demir, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, Özel İdare Müdürü Adnan Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri Adem Ateş ve Gökhan Hütüt ile birlikte İl Özel İdaresi tarafından yapılması planlanan ilçemiz Selimli köyü köy yolunda incelemelerde bulundu” denildi.