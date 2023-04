Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürü Evren Seven ve teşkilat personelinin 10 Nisan Polis Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Ömer Açıkel görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Açıkel, “Türk Polis Teşkilatımız ülkemizin huzur ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak gibi önemli ve tarihi görevler üstlenmiştir. 178 yıllık geçmişe sahip olan emniyet teşkilatımız, bir taraftan güvenlik ve huzuru sağlamak için büyük bir emek sarf ederken, diğer taraftan toplumun ahlaki yapısının bozulmaması ve bireylerin topluma faydalı olması yönünde ciddi manada katkı sunmaktadır. Emniyet teşkilatımız, milletimizin can ve mal güvenliğini koruyan, huzurunu temin ve muhafaza eden bir güvencedir. Bu nedenle muvaffak olmaları hepimiz için önemlidir. Teşkilatımız her türlü zorluğa göğüs gererek yapmış oldukları başarılı çalışmalarla halkımızın sevgisini ve takdirini kazanarak huzurlu ve güvenli bir şehirde rahatça yaşamamızı sağlıyor” dedi.

“MESAİ MEFHUMU GÖZETMİYORLAR”

Açıkel açıklamasında şu şekilde devam etti; “Sarıkaya’mızın asayişini temin etmek, toplumun birlik ve beraberliğini muhafaza etmek için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca görev yapan bir polis teşkilatımızın 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyorum. Ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanması adına ve terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşerek, şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimiz ve görevleri başında olan tüm polislerimize aileleriyle birlikte huzurlu, başarılı bir hayat diliyorum.” Haber Merkezi