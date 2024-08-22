Sarıkaya ilçesinde belediye ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman Gözan, belediye ekiplerince ilçede yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gözan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Gün içerisinde devam eden çalışmalarımız; ilçe geneli mazgal tamiratı, araç parkımızda kaynak ve tamirat çalışmaları. Mahallelerimizde yol tamiratı ve rögar bakımı ve onarım çalışmaları. İlçe genelinde ve köylerimizde meydana gelen yangınlara müdahale ve Sarıkaya Devlet Hastanesi yangın tatbikatında uygulamalı şekilde bilgilendirme faaliyeti. Mahallelerimizde kanalizasyon çalışmaları, bakım, onarım, tamirat ve yeni hat bağlantı çalışmaları. Kendi üretimimiz olan bank ve kamelyaların yapımı sonrası ihtiyaç duyulan bölgelere montajlarının gerçekleştirilmesi. Park ve Bahçeler ekiplerimizce ilçe geneli peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarımız. Çocuk oyun parkları ve aile dinlenme yerlerimizde çim biçme ve temizlik çalışmaları. İlçe geneli su arıza, bakım, onarım ve yeni abone hat bağlantı çalışmaları. Mahallelerimizde temizlik çalışmaları, ana cadde ve sokaklarımızda gece boyu devam eden yol süpürme çalışmalarımız. Zabıta ekiplerimizce işyeri ruhsat, hijyen, etiket, günlük - haftalık rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi ve pazar yeri düzeninin sağlanması.”