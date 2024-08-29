Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Sarıkaya ilçesine bağlı Mescitli, Emirbey, Alembey ve Koçak köyleri grup yolu 2’nci kat asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

2024 yılı yatırım programında bu sene yapılması planlanan, Sarıkaya ilçesine bağlı Mescitli, Emirbey, Alembey ve Koçak köyleri grup yolu 2’nci kat asfalt çalışması tamamlanarak hizmete açıldı.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hizmetlerin ilimize yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Valimize, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.