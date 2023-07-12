Sarıkaya Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan 121 sendika üyesi işçinin imzalanan toplu iş sözleşmesi ile yüzleri güldü.

Sarıkaya Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Şube Disiplin Kurulu Üyesi Suat Uyar, İşyeri Sendika Temsilcileri, Cemal Afacan, Elif Çetiner, Türk Yerel Hizmet-Sen Yozgat Şube Başkanı Uğur Sağlamer, Başkan Yardımcısı Şakir Mavili, Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yıldız, Daire Müdürleri ve sendika üyeleri katıldı.

Hizmet-İş Sendikası ile Sarıkaya Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında 3 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların ücretlerine ilk altı ay sosyal haklar hariç yüzde 86 oranında zam yapılırken her altı ayda memur zammı ve enflasyon farkı uygulanacak. Sosyal Haklara yüzde 100 zam yapılırken, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 12 bin lira olan belediye çalışanlarının ücretleri 22 bin 300 liraya yükseltildi.

İmza töreninde bir açıklama yapan Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, “Çalışanlar bizim göz bebeğimiz. Benim babamda bir işçiydi. İşçiliğin ne olduğunu bilen biriyim. Bizler çalışanının alınteri kurumadan verenlerden yanayız. Memur ve İşçi ücretleri arasında uçurum olmuştu bunu imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile dengeledik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ise, “Sarıkaya Belediye Başkanımızın adı Ömer, Soyadı Açıkel, İmzaladığımız toplu iş sözleşmelerin tamamında, çalışanlar arasında işçi memur ayrımı yapmadan adaletli olmuş, belediyenin imkânlarını zorlayarak çalışanların emeği ve alın teri üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmamıştır. Sarıkaya Belediye Başkanımız Yozgat ve Türkiye genelinde örnek olacak bir toplu-iş sözleşmesine daha imza atmıştır. Belediyelerde çalışan işçilerimiz kamuda çalışan işçilerimiz gibi maaş almalı ayrım yapılmamalıdır. Belediyelerde çalışan işçilerimizin ücretleri yüksek enflasyon nedeniyle erimiştir. Toplu-İş Sözleşmesi devam eden emekçi kardeşlerimiz endişeye kapılmasın ek protokol yapmak için belediye başkanları ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Toplu-iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, eli açık gönlü açık işçi gibi düşünen kıymetli belediye başkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir