Sarıkaya Namık Kemal İlkokulu yetkilileri tarafından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı okul kayıtları ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Açıklamada velilerin, 1-31 Ağustos tarihine kadar anasınıfı ve 1. sınıfların adrese dayalı olarak sisteme düşen kayıtlarını okuldan kontrol ettirmeleri gerektiği bildirildi.

Nakil yoluyla okula kayıt yaptırmak isteyen velilerin ise okul idaresine kayıt bölgesinde 'fiili' olarak taşındıklarına dair veli adına elektrik, doğalgaz veya su faturası ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Okul mahal bölgemizde oturan velilerimiz 1-31 Ağustos tarihine kadar anasınıfı ve 1. sınıflarımızın adrese dayalı olarak sistemimize düşen kayıtlarını okulumuzdan kontrol ettirebilirler. Adres bölgesi dışından nakil yoluyla okulumuza kayıt yaptırmak isteyenlerin okul idaremize kayıt bölgemize 'fiili' olarak taşındığına dair veli adına elektrik, doğalgaz veya su faturası ibraz etmeleri gerekmektedir” denildi.