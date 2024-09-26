Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan, Sarıkaya’da çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Başkan Gözan ilçede gün içinde devam eden çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Gözan şunları söyledi: “Mahallelerimizde kanalizasyon hat yapımı, yeni bağlantı işleri ve rögar kapakları yenileme ve tamirat çalışmaları, mahalle ve köylerimizde meydana gelen yangınlara müdahale, resmî kurumlarda yangın tatbikatlarına iştirak ve uygulamalı eğitim faaliyetleri, mahallelerimizde su arıza, bakım, onarım ve yeni abone hat bağlantı çalışmaları, zabıta ekiplerimizce okullarda gerçekleştirilen okul geçidi uygulamasına nezaret edilerek öğrencilere uygulamalı eğitim verildi. Köprücek Mahallesi yolu üzerinde Osmangazi ve Beyazıt Mahalleleri arasında yer alan köprü de genişletme çalışmaları, yeni sanayii bölgesinde temizlik çalışmaları, yenilenen çöp konteynırlarının ilçemizde ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirilmesi, kaplıca Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi arasında bulunan sel taşkın kanalında düzenleme ve yeniden yapım çalışmaları, ekiplerimizce kamelya ve bank yapımı, kaynak ve tamirat işleri, bozulan yollarımızda yeniden ve yapım tamirat çalışmaları.”