Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte başlayan Kur’an kurslarına öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, bu tür kursların çocukların hem zamanlarını verimli değerlendirmeleri hem de manevi değerlerini öğrenmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında öğrencilere başarı dileklerini ileten eğitim yöneticileri, kurs ortamını yerinde gözlemledi.

Öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin motivasyonunu artırmayı hedefleyen Yoldaş, Yaz Kur’an Kurslarının eğitim hayatını destekleyici bir rol üstlendiğini ifade etti.