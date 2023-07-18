Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yaz konserleri dahilinde Sarıkaya’ya Tuğçe Kandemir ve Cem Adrian’ın geleceğini söyledi.

BAŞKANLAR İLÇELERİ COŞTURACAK

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sorgun Yaz Festivali’nde (SORFEST) Derya Uluğ, Ali Kınık, Semicenk, Sefo’nun Sorgun’a geleceğini duyurmuştu. Ekinci’nin ardından Başkan Açıkel de açıklama yaparak gençlerin beğenerek dinlediği Tuğçe Kandemir ve Cem Adrian’ı Sarıkaya’ya getiriyor.

Başkanlar özellikle genç kesimin favorileri olan sanatçılarını seçerek gençlerin nabzını tuttular.

Yozgat’ta pek bir aktivite bulamayan ve sıkılan gençlerin de ilgi göstereceği konserlere giden vatandaşlar ilçeleri coşturacak. Melike Aslı Arslan