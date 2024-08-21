Sarıkaya Müftülüğü’ne bağlı Karayakup Beldesi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi. Düzenlenen bilgi yarışmasında öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi.

Bilgi yarışmasına İlçe Müftüsü Zühdü Elvere, Belde Din Görevlileri Seyfali Karadoğan, Mustafa Kalın ve Gökhan Kağızmanlı, öğreticiler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Din görevlileri Seyfali Karadoğan, Mustafa Kalın ve Gökhan Kağızmanlı'nın Kur'an-ı Kerim’i okuması ile başlayan programda öğrencilerin ilahi sunumu ile devam etti.

Heyecanlı dakikaların yaşandığı yarışmada Müftü Zühdü Elveren, öğrencilere müfredatta yer alan İtikat/İnanç, İbadet, Siyer ve Ahlak konularından oluşan toplam 10 soru sordu. Sorulan sorulara doğru cevap veren Nisa Nur Kumral birinci, Ebrar Karagöz ikinci, Nur Simay Altıok üçüncü, katılım sağlayan diğer tüm öğrenciler ise dördüncü oldu.

Kur'an-a Geçme Belgelerini ve hediyelerini takdimden Elveren bilgi yarışmasına katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Elveren, "Değerli öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum, öğrencilerimizin her birini ve böyle bilinçli evlatlar yetiştiren velilerini kutluyorum. Ayrıca bu gençlerimize eğitim veren yarışmaya hazırlayan fedakâr din gönüllüsü hocalarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.