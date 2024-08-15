Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, “Güvenli Kan Temini Projesi” kapsamında vatandaşları kan bağışına davet etti.

“Güvenli Kan Temini Projesi” kapsamında yola çıkan Kızılay Kan Bağışı Tırı, 02-08 Eylül 2024 tarihlerinde kan bağışı için Sarıkaya ilçesinde olacak.

Bir umut bekleyenlere umut olmak için kan bağışında bulunduklarının altını çizen Kaymakam Demir, “Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında yola çıkan Kızılay Kan Bağışı Tırı, ilçemizde de kan bağışlarını bekliyor. T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay’ı işbirliği ile Yozgat Kan Bağış Merkezi Birimi, hastaların kan ihtiyacını karşılamak için 02 - 08 Eylül 2024 tarihlerinde Sarıkaya Lise Caddesi Ziraat Bankası yanında kan bağışı için hazır bulunacak. Mobil kan toplama aracı ilçemizde yedi gün boyu kan bağışlarını bekleyecek olup, vatandaşlarımızı kimlikleriyle birlikte kan bağışına davet ediyoruz. Bağışlanan her kanın, kurtarılan 3 can demek olduğunu unutmayan tüm gönüllüleri, kampanyaya destek vermeye bekliyoruz. Göstereceğiniz duyarlılığa teşekkür ederiz” dedi.