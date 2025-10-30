Denetimler sırasında sürücü ve yolculara, yolculuk esnasında emniyet kemeri takmaları, hız sınırlarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun veya uykusuz araç kullanmamaları konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Ekipler ayrıca vatandaşlara trafik güvenliğini artırmaya yönelik broşürler dağıtarak, bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdü.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin trafik kazalarını önlemeye ve sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaya yönelik olduğunu belirtti.