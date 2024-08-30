Sarıkaya İlçe Müftülüğü yatılı Kız Kur'an Kursu'nun ısınma ve sıcak su ihtiyacını kömürden kurtarıp doğal gaza dönüştürmek için çıkılan yolda sürecin yarısına gelindiği açıkladı.

Müftülükten yapılan açıklamada, “Çıktığımız ve tamamlanmak üzere olan bu hayırlı ve bereketli yolda vatandaşların desteğine ihtiyaç var. Bugüne kadar katkı sunan vatandaşlarımız oldu. Vatardaşları bilgilendirmek için sürekli mesaj paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızı Müftülüğe davet ediyoruz. Vatandaşlarımız camilerdeki din görevlileri ile irtibata geçebilirler. Vatandaşlarımız IBAN hesaplarına katkıda bulunabilirler. Yüce Rabbimiz vatandaşlarımıza sıhhat ve afiyeti daim eylesin. Katkıda bulunan vatandaşların hayırlarını kabul eylesin. Mal ve mülklerine ve sıhhat ve afiyetlerine bereket lütfeylesin” ifadelerine yer verildi.

Müftülük hayır yapmak isteyen vatandaşlara Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’ne ait IBAN numaralarını şu şekilde açıkladı:

TR95 0001 0005 9700 0019 7560 33

TR08 0001 0005 9700 0019 7581 81