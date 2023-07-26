İl Özel idaresi yetkilileri, 2023 yılı yatırım programı kapsamında Sarıkaya İlçesinde başlatılan Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol çalışması köy yollarında ulaşıma daha konforlu ve rahat bir hale getireceklerini söyledi.

Yetkililer yaptığı açıklamada, “Sarıkaya İlçesine bağlı, Baraklı, Karakışla, Menteşe grup yolunda Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yol Uygulamasına başlamış bulunmaktayız. Uygulamaya aldığımız beton yol yapımının ulaşımı daha konforlu ve rahat bir hale getireceğine inanıyoruz. Özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım noktasında yaşadıkları sıkıntılara son vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalar köyümüze hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir