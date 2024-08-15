Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında Sarıkaya’da operasyona düzenledi.

Sarıkaya İlçesi kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine başlatılan çalışma sonucunda, üç şahıs suçüstü yakalandı.

Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar ve bölgedeki devriye faaliyetleri neticesinde, Ş.Y., L.Ö. ve F.T. isimli şahısların kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandığı belirtildi.

Yapılan arama sonucu, şahısların üzerinde ve araçlarında şu malzemeler ele geçirildi: “1 adet Kırıcı Hilti, 1 adet Jeneratör Aküsü, 1 adet Gaz Maskesi, 10 litre Yakıt Bidonu, 20 Metre Uzatma Kablosu, 2 adet Kürek, 1 adet Balyoz, 1 adet Lama Demiri, 4 adet Kazma ve Çapa, 1 adet Çekiç, 2 adet Balta, 1 adet Testere, 2 adet Eldiven, 2 adet Murç, 5 adet Anahtar Takımı, 1 Paket Plastik Kelepçe, 1 adet Metre.

Şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.