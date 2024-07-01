Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta çalışmalar devam ediyor.

Sarıkaya ilçe merkezi Sümbül Deresi ve Kayapınar Köyü Hayrioğlu Deresi'nde, DSİ Müdürlüğü ekiplerince taşkın koruma kanalı çalışması devam ediyor.

Konu ile ilgili Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Sarıkaya ilçe merkezinde, Sümbül Deresi ve Kayapınar Köyü Hayrioğlu Deresi'nde, DSİ Müdürlüğü ekiplerimizce devam eden taşkın koruma kanalı çalışması ile vatandaşlarımızı ve toprağımızı taşkın risklerinden koruyoruz. Geleceğimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, doğal afetlere karşı daha güvendeyiz” denildi.