Belediye ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların bahçelerini tazyikli su ile yıkadı.

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Yıkama faaliyetinin, okullarda eğitime başlayacak öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmesi için yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Gözan, eğitime olan desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

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Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde, okulların yeni dönemde hazır halde olması için Sarıkaya Belediyesi İtfaiye ekipleri, okulların bahçelerinde yıkama faaliyeti gerçekleştirdiklerinin altını çizen Gözan, “Evlatlarımızın temiz sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri için okul bahçeleri ekiplerimizce daha hijyenik hale getirildi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için belediyemiz, eğitim kurumlarına desteğini sürdürmeye devam edecek. Yeni eğitim ve öğretim yılı vesilesiyle tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarılı, sağlıklı ve verimli bir dönem diliyorum” şeklinde konuştu.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan