Ziyarette Kaymakam Ahmet Nuri Demir’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve Şube Müdürü Sebahattin Çakmak eşlik etti.

Kurum müdürü ve öğretmenlerden kurumun işleyişi hakkında bilgi alan Kaymakam Demir, yıl içerisinde yapılması gereken iş ve işlemler hakkında istişarede bulundu.

Demir, “Eğitimin her alanında olduğu gibi özel eğitim öğrencilerimize olan özel ilgi ve desteğiyle okulumuzun hak ettiği önemi ve değeri yakaladı. 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılına okulumuz hazır” dedi.