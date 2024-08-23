Sarıkaya Müftülüğü Karayakup Kasabası Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren ve Din Görevlisi Seyfali Karadoğan rehberliğinde Karayakup Kasabası Belediye Başkanı Talat İbiş'i makamında ziyaret ettiler.
Karayakup Kasabası Belediye Başkanı Talat İbiş başarılarından ötürü tebrik ettiği öğrencilere okul sezonu öncesinde katkıda bulunmak çeşitli hediyelerde bulundu.
Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan kitap paketini dereceye giren öğrencilere takdim etti.
Müftü Elveren, günün anısına Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Aile İlmihali adlı eseri Karayakup Kasabası Belediye Başkanı Talat İbiş'e takdim ederek öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür etti.