Üç gün süren gezi kapsamında muhtarlar; dinlerin ve dillerin buluşma noktası olarak bilinen Mardin’i, “Peygamberler Şehri” Şanlıurfa’yı ve tarihiyle öne çıkan Diyarbakır’ı ziyaret etme fırsatı buldu.

Muhtarlar, Mardin’in taş işçiliğiyle dikkat çeken yapıları, Şanlıurfa’daki Balıklıgöl ve çevresi ile Diyarbakır’ın surları ve tarihi mekanlarını yakından görerek bölgenin kültürel zenginliklerini tanıdı.

Geziye katılan muhtarlar, organizasyonun kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, farklı şehirlerin tarihi ve kültürel mirasını yerinde görmenin ufuklarını genişlettiğini dile getirdi.