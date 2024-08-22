Sosyolog Er, Müftülük personellerine yönelik eğitimde “Bilinçli Medya Kullanımı” hakkında bilgiler verdi.

Er, teknoloji bağımlılığının, bireyin kontrolünü kaybettiği ve teknolojik cihazlar olmadan yaşayamaz hale geldiği durumlar için kullanıldığını belirtti.

Er, teknoloji bağımlılığının belirtileri arasında ruhsal ve bedensel sıkıntılara rağmen teknolojinin kullanımının devam etmesi, giderek daha fazla vakit geçirme isteği, teknoloji kullanılamadığında aksi ve öfkeli davranışlar sergilenmesi gibi noktaları sıraladı. Ayrıca, teknoloji bağımlılığının çeşitli sebeplerden kaynaklandığını, bunların arasında merak, dışlanma korkusu, aşırı içe kapanıklık ve hedefsizlik gibi faktörlerin bulunduğunu vurguladı.

Yaşam kalitesini de olumsuz etkilediğine dikkat çeken Er, teknoloji bağımlılığından korunma yolları hakkında da önerilerde bulundu. Bu öneriler arasında teknolojik cihazların kullanım alanlarının değiştirilmesi, kullanım zamanlarının sınırlandırılması, düzenli spor yapma, yeni sosyal beceriler kazanma ve teknolojiden uzak kalma hedefleri koyma gibi adımlar yer aldı.

Seminere İlçe Müftüsü Zühtü Elveren ve personelleri katılım sağladı. Seminer iki oturum olarak gerçekleştirildi.