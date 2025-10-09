Öğrenciler, hocaları eşliğinde Müftü Elveren’i kapıda karşılayarak çiçek takdim etti. İlçe Müftüsü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek minik öğrencilerle tek tek ilgilendi ve hem öğrencilere hem de emek veren hocalarına teşekkür etti.

Ziyaretin ardından öğrenciler, diğer daire çalışanlarını da ziyaret ederek haftalarını kutladı, hocalarına lokum ve çikolata ikramında bulundu.

Bu anlamlı etkinlikle minik öğrenciler, camilere ve din görevlilerine olan sevgilerini bir kez daha göstermiş oldu.