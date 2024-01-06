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Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, 05 Ocak 1999 yılında Siirt ili Pervali kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada kahramanca şehit düşen Piyade Er Erhan Ülkü'nün şahadetinin sene-i devriyesi için düzenlenen Mevlit-i Şerife katıldı.

Şehidin babası Adem Ülkü ve abisi İsmail Ülkü’ye taziyelerini ileten Kaymakam Demir, vatanın bekası, milletin birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden Şehit Piyade Er Erhan Ülkü ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Demir, Mevlit-i Şerif programından sonra Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programda Mevlid-i Şerif okundu ve başta şehit Erhan Ülkü olmak üzere tüm şehitlerin aziz ruhlarına dualar edildi.

Daha sonra Söylemez köyü mezarlığı ziyaret edilerek, Şehit Erhan Ülkü ve Şehit Baki Koçak için İlçe Müftüsü tarafından Kur-an’ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.