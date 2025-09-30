Sarıkaya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kenevir bitkisi ekimi yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Azapbaşılı köyünde dere yatağı içerisine kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, F.B., H.K., O.A. ve F.E. isimli şahısları arazide suçüstü yakaladı.
Operasyon kapsamında 25 kök kenevir bitkisi, 960 gram kubar esrar ve 12 gram reçine esrar ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, jandarma soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi