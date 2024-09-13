Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Osman Gözan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Doç. Dr. Şemsinnur Göçer, Millî Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, kurum amirleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Kaymakamı Ahmet Nuri Demir’in günün anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti.

Demir yapmış olduğu konuşmada, “İlköğretim Haftası sadece bir başlangıç değil, hepimizin ortak çabasıyla büyüyecek bir başarı hikâyesinin ilk adımıdır. Veliler, öğretmenler ve öğrenciler olarak hep birlikte el ele vererek bu yolculuğu en verimli ve güzel şekilde tamamlayacağımıza inancım tamdır. Bu sebeple geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından ilkokul öğrencileri tarafından şiirlerinin okunması ve halkoyunları gösterileriyle program sona erdi.