Başkan Gözan, ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Sarıkaya'nın gelişimi için atılan adımları paylaştı.

Devam eden altyapı çalışmaları, park ve çevre düzenlemeleri, yol yapım ve yenileme projeleri ile ilgili bilgi veren Gözan, Sarıkaya halkına daha iyi bir yaşam alanı sunmak için belediyenin tüm birimlerinin özveriyle çalıştığını vurguladı.

Başkan Gözan, belediye ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde görev yaptığını ve çalışmaların planlanan süre içinde tamamlanacağını dile getirdi.

İlçenin ihtiyaçlarına göre öncelik verilen projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, Sarıkaya'nın hem yaşam kalitesinin artacağını hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacağını ifade eden Başkan Gözan, halkın da süreç hakkında bilgilendirildiğini ve belediyenin vatandaşlardan gelen geri bildirimlere önem verdiğini sözlerine ekledi.

Başkan Gözan, "İlçemizin geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımızın refahı ve huzuru için projelerimizi titizlikle yürütüyoruz. Sarıkaya'mızın her köşesine dokunarak daha yaşanabilir bir ilçe inşa etmek öncelikli hedefimizdir" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçede önemli yeniliklerin görüleceğini belirten Gözan, vatandaşlara sabırları ve destekleri için teşekkür etti.

Gözan ilçede devam eden çalışmaları şu şekilde paylaştı: “Ticari depo alanımızda yeni depolar için temel yeri belirleme ve işaretleme çalışmaları. Şehitler Bulvarı yol yapım ve onarım çalışmaları. İlçemizin dört bir yanında temizlik çalışmaları. Su arıza, bakım, onarım ve yeni abone hat bağlantı çalışmaları. Yüksekokul ve Sosyal Konut yolunda bakım, onarım ve tadilat çalışmaları. Köprücek Mahallesi yeni yol üzerinde köprü bağlantı çalışmaları. İlçemiz fırınlarında hijyen ve gramaj kontrolleri. Mahallelerimizde kanalizasyon bakım, tamirat ve yeni bağlantı çalışmaları. İlçemiz ve köylerimizde meydana gelen yangın ve kazalara müdahale çalışmaları. İlkokul 1. sınıf öğrencilerimize kırtasiye malzemeleri dağıtımı gerçekleştirildi.”