İlçede faaliyet gösteren Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu ile Zinnureyn Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencilerin hafızlık çalışmalarını büyük bir gayret ve azimle sürdürdüğü bildirildi.

Sarıkaya Müftülüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’i ezberleme yolunda gösterdikleri azmin takdirle karşılandığı vurgulanarak, “Rabbimizden öğrencilerimize zihin açıklığı, başarı ve istikamet diliyoruz. Bu süreçte fedakârca emek veren hocalarımıza ve desteklerini esirgemeyen ailelerimize teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, “Rabbim tüm yavrularımızı Kur’an’ın nuruyla nurlanan, hayatlarını onunla güzelleştiren salih kullarından eylesin” denildi.