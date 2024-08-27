Sarıkaya’da Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an kursu öğrencileri hafızlığa adım attı.

Sarıkaya Müftülüğü Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an kursu öğrencileri Gülsima Su İçöz, Hacer Öztürk, Özlem Doğru ve Ervagül Demir, yüzünden okuma ve müfredattaki ezberleri tamamlayarak hafızlık yolundaki ilk adımlarını attı.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizi yetiştiren hocalarımızı, öğrencilerimizi ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen ebeveynlerimizi tebrik ve teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.