Sarıkaya Müftülüğü tarafından kermes düzenlendi.

Kermese Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Osman Gözan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kermes sonrası, Müftü Zühdü Elveren açıklamalarda bulundu.

Elveren, “Hayır kermesimizi teşrif eden Sarıkaya Kaymakamı Sayın Ahmet Nuri Demir Beyefendiye, Sarıkaya Belediye Başkanı Sayın Osman Gözan'a, kurum amirlerimize, siyasi parti temsilcilerimize, STK yöneticilerine, çok kıymetli hanımefendi ve beyefendi Sarıkayalı vatandaşlarımıza, din görevlisi kadın ve erkek hocalarımıza, maddi-manevi emek veren, kermes hazırlıklarına katılan, kermesi ziyaret eden ve dualarıyla destek olan sizlere ve bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” dedi.