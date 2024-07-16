15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, 8’inci yılında tüm Türkiye’de olduğu gibi Sarıkaya ilçesinde de coşkuyla gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Kaymakam Ahmet Nuri Demir, günün anlam ve önemiyle alakalı konuşma yaptı.

Kaymakam Demir yapmış olduğu konuşmada, “Bugün buraya milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak; kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yâd etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün bir taraftan 252 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz. Fethullahçı terör örgütü tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu hain girişimi engellemiştir. FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından; kimi zaman da canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ancak vatanına namahrem elinin değmesini müsaade etmemiştir. İşte aziz şehitlerimiz, gazilerimiz o gece bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır bir kere daha gösterdiler bize. Ruhları şad olsun. Aziz milletimiz, tıpkı gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya genelgesinde tüm dünyaya ilan ettiği gibi milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır şiarı ile, milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, her kesimiyle bir bütün olarak bu ihanetin karşısında durmuş, bir kez daha, canı pahasına, inancına, ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda Nene Hatun’u, Maraşlı Sütçü İmam’ı, İzmir’i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar; 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’i, henüz 15’ inde olan Halil İbrahim Yıldırım’ı, hemşerimiz Yıldız Gürsoy, Cengiz Polat ve Suat Akıncı’yı da bağrından çıkarmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İstiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan milletimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“EŞİNE AZ RASTLANIR BİR İHANETTİR”

Şanlı tarihin her döneminde benzer olaylar karşısında milletin tavrının benzer olduğunu ve tarihin hiçbir döneminde bunun istisnası olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Osman Gözan, “Bugün bizleri buraya toplayanda aynı ahvaldir. Yine; sözde bu milletin bir ferdi ama özde dış güçlerin taşeronluğunu yapan satılmış hainlerden oluşan bir grup, ‘Bu ülkede olup bitenler bize göre şekillenir’ dayatmacı anlayışıyla ‘Millet bilmez, biz biliriz’ diyerek; halkın iradesini devre dışı bırakabilmek için; darbe planları yapmış, ülkemizi kaosa sürüklemek amacıyla terör estirmiş ve hain planlarını hayata geçirmek için adım atarak Sarıkayalı 3 hemşerimiz olmak üzere 252 insanımızı şehit etmiştir, 2 bin 195 insanımızın gazi olmasına sebep olarak vatan ve bayrak sevdalısı aziz vatandaşlarımızın kanlarını dökmüşlerdir. Bu vesile ile kahraman hemşerilerimiz Şehit Yıldız Gürsoy, Şehit Suat Akıncı ve Şehit Cengiz Polat’ı saygı ve rahmetle anıyorum. 15 Temmuz siyasi tarihimizde eşine az rastlanır bir ihanettir. 15 Temmuz 2016 gecesi bu ülke farklı bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademeleri içerisinde yuvalanmış Fetullahçı Terör Örgütü mensubu hainlerin başlatmış olduğu bu darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatanı, milleti, bayrağı ve demokrasiye sahip çıkma için sokağa çıkan kahraman halkımızın gösterdiği büyük bir cesaret örneği ile bertaraf edildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu cennet vatanı kanları ile sulayan aziz şehitlerimize rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Demokrasi zaferimizin 8. Yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz ve istikbalimiz güzel olsun. Rabbim bir daha bizlere böylesi acılar yaşatmasın 15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan verilirken vatandaşlar büyük bir ilgiyle dinlendi.

Daha sonra günün önemine ilişkin şiirlerin okunması, video ve sinevizyon gösterimi ile devam eden kutlama programında ilçe müftüsü tarafından dua edildi. Saat 00.13'te tüm camilerinde salaların okunmasının akabinde program sona erdi.

Gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programına; Kaymakam Ahmet Nuri Demir ve eşi Ayşenur Demir, Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan ve eşi Rukiye Gözan, Karayakup Belediye Başkanı Talat İbiş, Cumhuriyet Savcısı Elvan Uzunöz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.