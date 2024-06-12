Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, köy yollarında yapılan asfalt yama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Demir, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince Emirbey, Alembey ve Koçak köylerinin yollarında yapılan asfalt yama çalışmalarını yerinde inceleyerek İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Arslan’dan bilgiler aldı.

Yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Demir, “İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince Emirbey, Alembey ve Koçak köylerinin yapımı devam eden asfalt ve yama çalışmalarını inceledik. İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Arslan’dan bilgiler aldık. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.